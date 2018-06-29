У Каліфорнії відбудеться найбільша в США виставка халялю

У місті Фремонт в штаті Каліфорнія 30 червня пройде найбільша в США виставка халялю «Halal Fest», яка об'єднає виробників, шеф-кухарів і постачальників халяльної продукції й послуг зі всього світу.

У рамках заходу запланована масштабна «ярмарок кухонь» арабських, середземноморських, близькосхідних та африканських держав, повідомляє Islam-today.

Відвідувачі виставки зможуть скуштувати безліч страв, традиційних для мусульманських країн, а також придбати «халяльні» товари: харчові продукти, косметику, парфуми, біжутерію та багато іншого.