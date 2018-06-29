Більшість австрійців виступають за закриття мечетей в країні

Більшість австрійців виступають за закриття мечетей і проти імамів, що порушують австрійський закон про іслам. До таких висновків дійшли соціологи інституту "Unique research" в ході опитування, проведеного на замовлення журналу "Profil".

Питання, яке фахівці ставили респондентам, звучало так: "Як ви ставитеся до заходів уряду, який хоче депортувати імамів і закрити мечеті в зв'язку з їх недостатньою прихильністю до Австрії?". Результати опитування наводить Cедмица.RU.

Повідомляється, що 66% громадян назвали дії влади правильними, 14% вважають ці заходи дуже м'якими, і тільки 10% вважають їх занадто суворими. Вагалися з відповіддю 10% учасників опитування.

Опитування проводилося серед 500 осіб старше 16 років з 11 по 15 червня 2018 року.

Канцлер Австрії Себастьян Курц 8 червня написав у Twitter про закриття семи мечетей і висилку з країни близько 60 імамів, які отримують фінансування з Туреччини, в рамках боротьби з "політичним ісламом". Він уточнив, що будуть закриті шість мечетей арабської громади і мечеть "Сірих вовків" у Відні. Імамів депортують за порушення закону в частині закордонного фінансування.

Глава МВС Австрії Херберт Кикль, зі свого боку, повідомив, що процес депортації в даний час ведеться стосовно 11 осіб, під підозрою знаходяться ще 40. Очікується, що заходи можуть торкнутися близько 60 імамів, щодо яких проведені перевірки. За його словами, в загальній складності близько 150 осіб, включаючи членів сімей імамів, можуть позбутися права на проживання в Австрії.

Австрійський закон про іслам передбачає, зокрема, заборону на закордонне фінансування мечетей і діяльності імамів. За дотримання закону на території республіки відповідає мусульманська релігійна громада Австрії. У Туреччині рішення австрійських властей назвали расистським і політизованим.

Перевірки в австрійських мечетях почалися в квітні, після того як Турецько-ісламський союз за культурне та соціальне співробітництво в Австрії (ATIB) організував у віденській мечеті ранок, під час якого діти брали участь у реконструкції битви Першої світової війни. Курц тоді заявив про неприпустимість таких заходів в Австрії та пригрозив заборонити ATIB.

Після заяви Курця про закриття мечетей і депортації імамів на його адресу почали надходити погрози. Розправою політику погрожують невідомі, зокрема в повідомленнях у соцмережі Facebook. У відповідь власті посилили особисту охорону Курця і декількох міністрів. Розслідування за фактом погроз початок Федеральне відомство по захисту конституції і боротьбі з тероризмом (контррозвідка) при Міністерстві внутрішніх справ країни.