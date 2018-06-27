У Нідерландах заборонили носити нікаб у громадських місцях
20:00, 27 червня 2018Іслам
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Закон про заборону закриває обличчя одягу прийняли в Нідерландах / islam-today.ru
У Нідерландах прийнято законопроект, що забороняє носіння в громадських місцях елементів одягу, що приховують обличчя.
Йдеться про нікаби, паранджі, чадри та бурки, повідомляє Islam-today.
Носіння хіджабу, що приховує лише волосся, при цьому, як і раніше дозволено. Громадськими місцями, в даному випадку, як уточнюється в документі, можуть вважатися транспорт, навчальні заклади, лікарні, а також будівлі держустанов.
Для порушників нового закону передбачений штраф у розмірі 400 євро.
Аналогічні заборони існують у ряді європейських країн, зокрема, у Франції, Бельгії, Данії та Австрії.
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