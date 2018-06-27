У Нідерландах заборонили носити нікаб у громадських місцях

У Нідерландах прийнято законопроект, що забороняє носіння в громадських місцях елементів одягу, що приховують обличчя.

Йдеться про нікаби, паранджі, чадри та бурки, повідомляє Islam-today.

Носіння хіджабу, що приховує лише волосся, при цьому, як і раніше дозволено. Громадськими місцями, в даному випадку, як уточнюється в документі, можуть вважатися транспорт, навчальні заклади, лікарні, а також будівлі держустанов.

Для порушників нового закону передбачений штраф у розмірі 400 євро.

Аналогічні заборони існують у ряді європейських країн, зокрема, у Франції, Бельгії, Данії та Австрії.