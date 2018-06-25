У Франції затримали радикалів, які готували теракти проти прихильників ісламу
19:03, 25 червня 2018Іслам
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Масштабна антитерористична операція пройшла у Франції / islam-today.ru
Серію затримань провели правоохоронці Франції в рамках антитерористичної спецоперації.
Як повідомляє Islam-today з посиланням на радіо France Info, проведені затримання були одразу в кількох містах країни, у тому числі й у Парижі.
Примітно, що підозрюваними в тероризмі виступили не мусульмани, а ультраправі радикали, які, за інформацією спецслужб, готували терористичні атаки проти прихильників ісламу.
Наразі всі підозрювані – 10 осіб перебувають під вартою. Поліція проводить усі необхідні слідчі дії.
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