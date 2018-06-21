Вийшла у світ україномовна збірка оповідань для наймолодших мусульман, що складається з 15 історій, викладених простою та доступною для розуміння дитини мовою.

Книгу оповідань для дітей під назвою «Маленький мудрець» нещодавно випустила Ліга мусульманок України у співдружності з Громадською спілкою «Всеукраїнська асоціація «Альраід», повідомляє "Іслам в Україні".

Переклад українською й літературне редагування здійснив Андрій Шавирін, а Марія Захарченко проілюструвала збірку.

Кожне оповідання несе в собі й релігійну складову. Історії містять роз’яснення певних аятів Корану, висловлені на прикладах дійових осіб.

Книга містить також адаптовані для розуміння дитини перекази з історії життя пророка Мухаммада.