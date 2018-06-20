У Криму вандали свастикою розмалювали паркан мечеті

Акт вандалізму скоєно в одній із мечетей Криму.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на прес-службу ДУМ півострова, невідомі нанесли на огорожу центральної мечеті Білогірська зображення фашистської свастики та написали нецензурні слова.

Муфтій Криму Еміралі Аблаєв виступив з різкою критикою інциденту.

«Мусульмани дуже дбайливо та трепетно ставляться до своїх мечетей, цей акт вандалізму можна назвати провокацією, спрямованою на дестабілізацію у суспільстві. Протягом останніх чотирьох років у Криму не було зафіксовано жодного подібного випадку. Після тривалого затишшя нас знову намагаються втягнути в смутні часи міжнаціонального та міжконфесійного протистояння», - наголошується, зокрема, в повідомленні муфтіяту.

Пошуком вандалів вже займаються правоохоронні органи.