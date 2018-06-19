Жителі Австрії підтримали заходи уряду щодо закриття мечетей

В Австрії провели соціологічне опитування, у рамках якого громадяни висловили своє ставлення до мусульман та ісламу.

Зокрема, респондентам поставили запитання, як вони ставляться до заходів уряду, який хоче закрити кілька мечетей і вислати імамів, запідозрених в антиконституційній діяльності, повідомляє Islam-today.

66% опитаних заявили, що вважають дії влади правильними. 14% назвали ці заходи дуже м'якими, 10% вважають ці заходи дуже суворими. Ще 10% не змогли відповісти.

Нагадаємо, що на початку червня канцлер Австрії Себастьян Курц повідомив про закриття семи мечетей і депортацію близько 40 імамів Турецько-ісламського союзу. Причиною стало отримання фінансування з-за кордону і підозра в екстремістській діяльності.