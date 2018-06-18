У Батумі мусульмани закликали місцеву владу видати їм дозвіл на будівництво мечеті

Аджарські мусульмани знову закликали місцеву владу видати їм дозвіл на будівництво нової мечеті в центрі чорноморського курорту.

Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на телекомпанію TV Pirveli і sputnik-georgia.ru.

Питання будівництва другої мечеті стоїть у Батумі з 2013 року. Місцеві мусульмани кажуть, що однією мечеті в місті недостатньо й частина віруючих молиться на вулиці. Мусульманська громада придбала в Батумі ділянку землі площею близько 3 тисяч квадратних метрів, але мерія не дозволила будувати там мечеть. Причиною відмови назвали щільну забудову навколо.

Голова Союзу мусульман Грузії Таріел Накаїдзе заявив, що, якщо місцева влада не дозволить їм побудувати нову мечеть, вони самостійно приступлять до будівельних робіт.

«Приходять дуже багато людей і для багатьох це важливо. Я впевнений, що влада теж прийме відповідне рішення, правильне рішення, щоб мусульманська громада змогла вже побудувати мечеть на земельній ділянці, купленій на пожертвування», - заявив Накаїдзе.

Привітати зі святом прийшов і голова уряду Аджарії Зураб Патарідзе. Він обіцяв віруючим, що найближчим часом оголосить рішення з цього питання.

«Рішення прийнято, ми проходимо останні деталі. Ми перманентно зустрічаємося з представниками пастви, ставимо їх у відомість на якому етапі знаходимося... найближчим часом ми разом із членами управління знову зустрінемося й остаточно домовимось про деталі у зв'язку з проектом», - заявив Патарідзе.