Мусульмани всього світу святкують Ураза-байрам

У п'ятницю, 15 червня, мусульмани всього світу почали відзначати Ураза-байрам — свято розговіння, завершення посту, який тривав весь місяць Рамадан. Святкування Ураза-байраму почалося в перший день місяця шавваля за мусульманським календарем хиджре і триватиме три дні. Це одно з двох великих свят ісламу.

Згідно мусульманської традиції, за чотири дні до свята починається велике прибирання всього будинку і всіх господарських приміщень та подвір'я, повідомляє 112.ua.

У саме свято працювати заборонено: воно є вихідним у більшості мусульманських країн. Вранці всі мусульмани направляються на молитву у головну мечеть міста, після чого починається велике святкове застілля, на яке прийнято запрошувати також представників інших конфесій і атеїстів в знак милості Аллаха до всіх людей.

Свято в ісламі пов'язують з ідеями духовного вдосконалення, а також з добрими вчинками. У цей день прийнято проявляти особливу турботу про ближніх і нужденних, а також в обов'язковому порядку робити пожертви.

Рамадан в 2018 році розпочався 16 травня. Він є дев'ятим місяцем ісламського місячного календаря. Згідно з релігійними канонами, це час смирення і прощення гріхів. Весь місяць мусульмани дотримувалися суворого посту, приймаючи їжу тільки два рази в день - до світанку і після вечірньої молитви, а також відмовляючись від куріння і "оскверняючих думок і дій".