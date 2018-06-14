У Дубаї новий рекорд Гіннеса: найдовший стіл для іфтара

Черговий рекорд Гіннеса побили в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Цього разу світовий рекорд належить поліції, яка накрила найдовший у світі стіл для іфтара – довжина його склала шість кілометрів, повідомляє Islam-today.

Незвичайна трапеза під патронажем голови Дубайської поліції пройшла в Індустріальному парку. Участь у трапезі взяли 12 830 людини.

На підготовку столу, як повідомляється, пішло не менше 200 годин, а накривати їх допомагали понад 500 волонтерів.