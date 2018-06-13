У Мецці для забезпечення безпеки паломників задіяли авіацію
22:27, 13 червня 2018Іслам
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Вертоліт патрулює територію Забороненої мечеті / islam-today.ru
Священне для мусульман усього світу місто Мекка почали патрулювати вертольоти.
Авіація задіяна для забезпечення безпеки паломників, а також організації безперешкодного руху транспорту, повідомляє Islam-today.
У разі виявлення інцидентів екіпаж вертольота, який оснащений новітніми пристроями моніторингу, негайно передає всю необхідну інформацію у відповідні державні органи, а ті, у свою чергу, вживають необхідні заходи для усунення проблеми.
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