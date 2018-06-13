У Мецці для забезпечення безпеки паломників задіяли авіацію

Священне для мусульман усього світу місто Мекка почали патрулювати вертольоти.

Авіація задіяна для забезпечення безпеки паломників, а також організації безперешкодного руху транспорту, повідомляє Islam-today.

У разі виявлення інцидентів екіпаж вертольота, який оснащений новітніми пристроями моніторингу, негайно передає всю необхідну інформацію у відповідні державні органи, а ті, у свою чергу, вживають необхідні заходи для усунення проблеми.