У Саудівській Аравії богослов запропонував муфтіям призначати жінок для участі у обговореннях щодо винесення фетв

Жінки мають право призначатися муфтіями, щоб брати участь у винесенні фетв.

Про це заявив член Ради верховних богословів Саудівської Аравії шейх Абдулла аль-Мутлак, повідомляє Islam-today.

«Я закликаю Великого муфтія залучити наших сестер, які закінчили Університет імама Мухаммада бін Сауд або Університет Умм аль-Кура, кафедри, на яких вивчається шаріатське право», - сказав богослов.

На його думку, представниці прекрасної статі могли б виносити фетви, що стосуються, в першу чергу, прав та інтересів жінок.

У лютому саме аль-Мутлак заявив, що віруючі мусульманки не зобов'язані носити абайю – традиційне чорне вбрання, яке приховує тіло – проти своєї волі.