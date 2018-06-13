У Саудівській Аравії богослов запропонував муфтіям призначати жінок для участі у обговореннях щодо винесення фетв
18:03, 13 червня 2018Іслам
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Шейх Абдулла аль-Мутлак / islam-today.ru
Жінки мають право призначатися муфтіями, щоб брати участь у винесенні фетв.
Про це заявив член Ради верховних богословів Саудівської Аравії шейх Абдулла аль-Мутлак, повідомляє Islam-today.
«Я закликаю Великого муфтія залучити наших сестер, які закінчили Університет імама Мухаммада бін Сауд або Університет Умм аль-Кура, кафедри, на яких вивчається шаріатське право», - сказав богослов.
На його думку, представниці прекрасної статі могли б виносити фетви, що стосуються, в першу чергу, прав та інтересів жінок.
У лютому саме аль-Мутлак заявив, що віруючі мусульманки не зобов'язані носити абайю – традиційне чорне вбрання, яке приховує тіло – проти своєї волі.
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