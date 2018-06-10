У Мецці француз стрибнув у натовп паломників з третього поверху: суїцид в головній святині ісламу (відео)

Чоловік помер в декількох метрах від головної святині ісламу - Кааби, заповідної мечеті.

Як повідомляє Daily Sabah, він стрибнув у натовп паломників з третього поверху. У цей момент внизу знаходилися тисячі осіб. Чоловік помер на місці. За відомостями ЗМІ Саудівської Аравії, загиблим виявився 26-річний француз, який лише нещодавно прийняв іслам.

Хадж, або паломництво в Мекку - один з п'яти стовпів ісламу. Хадж триває п'ять днів, за цей час потрібно встигнути сім разів обійти навколо Кааби, відстояти належний час у долині Арафат і сім разів пробігти від горба Сафа до пагорба Марва і назад, кинути сім каменів у стовп, що символізує шайтана. Вся послідовність хаджу суворо розписана, і, якщо не здійснити основні ритуали, паломництво буде вважатися недійсним. Здійснивший паломництво отримує почесний титул «хаджі».