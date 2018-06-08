В Австрії закриють мечеті, в яких ведеться пропаганда радикального ісламу

На території Австрії найближчим часом будуть закриті сім мечетей, в яких, за інформацією правоохоронців, ведеться пропаганда радикального ісламу.

Про це на спеціальній прес-конференції, присвяченій заходам боротьби з «політичним ісламом», розповів прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц, повідомляє Islam-today.

За його словами, в рамках нових заходів також перевіряються мусульманських священнослужителів, які працюють на території країни. Наразі проходять перевірку 60 260 діючих імамів.

Зокрема, перевіряється наявність у них незаконних джерел фінансування з-за кордону, а також пропаганда радикальних форм ісламу. Двох імамів, які не пройшли перевірку, вже вирішено позбавити виду на проживання і депортувати з країни.