Мусульмани США бойкотували іфтар у Білому домі
19:00, 07 червня 2018Іслам
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Дональд Трамп оголосив про іфтарі у Білому домі / islam-today.ru
Провідні мусульманські організації США бойкотували іфтар, який пройшов у Білому домі.
Як розповіли лідери організацій, таким чином мусульмани висловили протест проти ісламофобської політики Дональда Трампа, повідомляє Islam-today.
Нагадаємо, у 2017 році урочистий прийом, як і щорічно проходив у Білому домі з нагоди закінчення священного місяця Рамадан, був скасований за рішенням американського президента. Цього року традицію він вирішив відновити.
Проте запрошені на захід були лише дипломати з мусульманських країн. Мусульманських активістів та відомих імамів серед гостей, на відміну від попередніх років, не було.
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