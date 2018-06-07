Мусульмани США бойкотували іфтар у Білому домі

Провідні мусульманські організації США бойкотували іфтар, який пройшов у Білому домі.

Як розповіли лідери організацій, таким чином мусульмани висловили протест проти ісламофобської політики Дональда Трампа, повідомляє Islam-today.

Нагадаємо, у 2017 році урочистий прийом, як і щорічно проходив у Білому домі з нагоди закінчення священного місяця Рамадан, був скасований за рішенням американського президента. Цього року традицію він вирішив відновити.

Проте запрошені на захід були лише дипломати з мусульманських країн. Мусульманських активістів та відомих імамів серед гостей, на відміну від попередніх років, не було.