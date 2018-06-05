Президент США вирішив провести в Білому домі іфтар для мусульман

Відомий своєю ісламофобською політикою Президент США Дональд Трамп прийняв вельми несподіване рішення.

У Білому домі цього року, відповідно до багаторічної традиції, все ж пройде іфтар, який у 2017 році за рішенням американського лідера був скасований, повідомляє Islam-today.

У цьому році, очевидно, Трамп вирішив не порушувати традиції своїх попередників. Про те, хто саме запрошений на іфтар, Білий дім офіційно поки не повідомив. Відомо лише, що запланований захід на 6 червня. Організовує його, за традицією, Держдепартамент США.