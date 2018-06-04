У Танзанії почався наймасовіший на африканському континенті конкурс читців Корану

У Танзанії проходить наймасовіший на африканському континенті конкурс читців Корану.

Як повідомляє Islam-today, міжнародна премія хафізів щорічно привертає близько 60 тисяч глядачів, яких може вмістити лише футбольний стадіон міста Дар-ес-Салам. Переможець конкурсу буде визначений 6 червня.

Танзанія – це світська держава. 60% жителів країни відносять себе до католиків і протестантів, 36% є мусульманами, 4% - представники інших віросповідань.

Попри невелику кількість, мусульмани, як наголошується, відіграють значну роль у житті держави. Так, з 2005 по 2015 рік президентом країни була мусульманка Джакайя Кіквете.