У Туреччині відкрилася виставка з 86 реліквіями Пророка Мухаммада

В Етнографічному музеї турецької столиці відкрилася виставка під назвою «86 реліквій Пророка Мухаммада».

Як повідомляє Islam-today, представлені в експозиції десятки унікальних експонатів, що мають відношення до історії та культури мусульман, у тому числі, безпосередньо пов'язані з Пророком Мухаммадом. Наприклад, відвідувачі можуть побачити волосся з його бороди.

Також в експозиції – стародавні рукописи Корану, накидки Священної Кааби із Забороненої мечеті Мекки та інші артефакти.

Повідомляється, що відвідати виставку можна безкоштовно, відкрита вона буде до кінця липня.