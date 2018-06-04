У Туреччині відкрилася виставка з 86 реліквіями Пророка Мухаммада
11:40, 04 червня 2018Іслам
2853 0
У Туреччині покажуть 86 реліквій Пророка Мухаммада / islam-today.ru
В Етнографічному музеї турецької столиці відкрилася виставка під назвою «86 реліквій Пророка Мухаммада».
Як повідомляє Islam-today, представлені в експозиції десятки унікальних експонатів, що мають відношення до історії та культури мусульман, у тому числі, безпосередньо пов'язані з Пророком Мухаммадом. Наприклад, відвідувачі можуть побачити волосся з його бороди.
Також в експозиції – стародавні рукописи Корану, накидки Священної Кааби із Забороненої мечеті Мекки та інші артефакти.
Повідомляється, що відвідати виставку можна безкоштовно, відкрита вона буде до кінця липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter