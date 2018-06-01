У Данії набуває чинності заборона на носіння в громадських місцях бурки та нікаба

У Данії набуває чинності заборона на носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя, включаючи нікаб і бурку.

Виняток буде зроблено лише для головних уборів, прописаних у законі, наприклад, мотоциклетних шоломів, повідомляє Islam-today.

За порушення закону, який, до речі, поширюється не лише на жителів країни, а й на туристів, передбачений штраф в розмірі близько $160. За повторне порушення розмір штрафу можуть збільшити в 10 разів.

Між тим, знімати головні убори з порушників поліція не буде. Їх попросять повернутися додому, або заберуть у відділок, звідки їх зможуть забрати рідні.