У Данії набуває чинності заборона на носіння в громадських місцях бурки та нікаба
14:16, 01 червня 2018Іслам
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Нікаб і бурка потрапили під заборону в Данії / islam-today.ru
У Данії набуває чинності заборона на носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя, включаючи нікаб і бурку.
Виняток буде зроблено лише для головних уборів, прописаних у законі, наприклад, мотоциклетних шоломів, повідомляє Islam-today.
За порушення закону, який, до речі, поширюється не лише на жителів країни, а й на туристів, передбачений штраф в розмірі близько $160. За повторне порушення розмір штрафу можуть збільшити в 10 разів.
Між тим, знімати головні убори з порушників поліція не буде. Їх попросять повернутися додому, або заберуть у відділок, звідки їх зможуть забрати рідні.
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