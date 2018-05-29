У мережі опубліковано список «25 найвпливовіших мусульман Америки»

Сайт американської компанії CNN опублікував список «25 найвпливовіших мусульман Америки».

Як повідомляє Islam-today з посиланням на «Ісламосфера», складений він був за підсумками опитування самих же прихильників ісламу, які проживають у штатах.

Увійшли в рейтинг 12 жінок і 13 чоловіків. Очолила його знаменита фехтувальниця, чемпіонка світу та бронзова призерка Олімпійських ігор в Бразилії 2016 року Ібтіхадж Мухаммад. На другому місці розмістився один з керівників Ісламської програми капеланства в Семінарії Хартфорда в штаті Коннектикут Ферьял Салем. На третьому місці - політик з Республіканської партії Кіт Еллісон, який у 2006 році став першим мусульманином, обраним у Конгрес.

Також у першу десятку увійшли громадянська активістка Лінда Сарсур, яка є співзасновником «Жіночого маршу», конгресмен Андре Карсон, співзасновник національної юридичної групи «Мусульманські адвокати» Фархана Кхера, імам Заїд Шакір, який провів джаназа-намаз за боксера Мухаммеда Алі та ін.