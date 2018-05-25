У мечеті Аль-Акса в Єрусалимі звершили п'ятничну молитву 200 тисяч людей

Сьогодні, 25 травня, у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі звершили п'ятничну молитву 200 000 людей.

Палестинці вирушили до мечеті для здійснення другої п'ятничної молитви в місяць Рамадан, попри заборони і перепони, які чинив Ізраїль. Про це повідомляє сайт телерадіокомпанії Туреччини "TRT".

Десятки тисяч палестинців у ранкові години вирушили в дорогу і, перейшовши через КПП між західним берегом річки Йордан і Єрусалимом, дісталися до мечеті.

Ізраїльська поліція перекрила дороги в районі Старого міста в окупованому Східному Єрусалимі і не пропускала жодного транспортного засобу, крім автобусів.

Ізраїль заборонив в'їзд до Єрусалима палестинцям молодше 40 років із Західного берега річки Йордан. З окупованого сектора Гази палестинцям не було дано дозволу на в'їзд до Єрусалима.

Десятки тисяч палестинських чоловіків, які не змогли пройти через КПП, не змогли вийти за межі Західного берега річки Йордан. Палестинці, яким було дано дозвіл на в'їзд до Єрусалима зі сходом сонця, утворили довгі черги перед КПП.