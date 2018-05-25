У Німеччині невідомі осквернили мечеть
14:12, 25 травня 2018Іслам
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Будівля мечеті, що постраждала від вандалів / islam-today.ru
У комуні Ердманнхаузен федеральної землі Баден-Вюртемберг у Німеччині невідомі осквернили будівлю місцевої мечеті.
Як повідомляє Islam-today з посиланням на турецьке агентство Anadolu, мусульманський храм знаходиться у віданні Турецько-ісламського союзу релігійних установ, а виконавцями злочину ймовірно є прихильники робочої партії Курдистану, визнаної в Туреччині терористичним угрупуванням. Особи злочинців, між тим, поки не встановлені.
Турецька влада висловила сподівання, що правоохоронці Німеччини приймуть усі необхідні заходи для пошуку злочинців і недопущення подібного в майбутньому.
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