У Німеччині невідомі осквернили мечеть

У комуні Ердманнхаузен федеральної землі Баден-Вюртемберг у Німеччині невідомі осквернили будівлю місцевої мечеті.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на турецьке агентство Anadolu, мусульманський храм знаходиться у віданні Турецько-ісламського союзу релігійних установ, а виконавцями злочину ймовірно є прихильники робочої партії Курдистану, визнаної в Туреччині терористичним угрупуванням. Особи злочинців, між тим, поки не встановлені.

Турецька влада висловила сподівання, що правоохоронці Німеччини приймуть усі необхідні заходи для пошуку злочинців і недопущення подібного в майбутньому.