У Німеччині невідомі осквернили мечеть

14:12, 25 травня 2018
Іслам
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Будівля мечеті, що постраждала від вандалів / islam-today.ru

Як повідомляє Islam-today з посиланням на турецьке агентство Anadolu, мусульманський храм знаходиться у віданні Турецько-ісламського союзу релігійних установ, а виконавцями злочину ймовірно є прихильники робочої партії Курдистану, визнаної в Туреччині терористичним угрупуванням. Особи злочинців, між тим, поки не встановлені.

Турецька влада висловила сподівання, що правоохоронці Німеччини приймуть усі необхідні заходи для пошуку злочинців і недопущення подібного в майбутньому.

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