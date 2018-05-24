У Києві на «Книжковому арсеналі» презентують сьоме видання перекладу смислів Корану українською
Зважаючи на попит на переклад смислів Корану українською, друком вийшло вже сьоме видання.
Його буде презентовано 31 травня на «Книжковому арсеналі» разом з двома іншими книгами, які будуть цікавими як для науковців, так і для широкого кола читачів, що цікавляться історією країни та релігійними поглядами співгромадян, що сповідують іслам, повідомляє "Іслам в Україні".
Презентацію анонсує муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саід Ісмагілов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Також муфтій повідомляє, що на заході турецький каліграф Шехмус Качан познайомить присутніх з мистецтвом ісламської каліграфії.
З 30 травня до 3 червня у Мистецькому арсеналі триватиме VІII Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» – інтелектуальна подія країни, що об’єднує літературу й мистецтво. Понад 150 видавництв і нішевих проектів представлять свої найкращі новинки, а дизайнери, ілюстратори, художники – виставкові проекти.