У Мецці паломники з обмеженими можливостями зможуть пересуватися по мечеті на спеціальних електричних візках

Відтепер паломники з обмеженими можливостями здоров'я, а також літні паломники зможуть пересуватися по мечеті аль-Харам у Мецці на спеціальних електричних візках.

Щоб вони могли виконати всі обряди Хаджу й Умри у головній мусульманській святині світу, їм будуть надані близько 9 тисяч таких візків, повідомляє Islam-today.

Розташовуватися візки будуть у різних частинах території мечеті, в тому числі і на великих дорогах, які ведуть до неї.