У Мецці паломники з обмеженими можливостями зможуть пересуватися по мечеті на спеціальних електричних візках
16:36, 23 травня 2018Іслам
2079 0
У Мецці «полегшили життя» паломникам з обмеженими можливостями / islam-today.ru
Відтепер паломники з обмеженими можливостями здоров'я, а також літні паломники зможуть пересуватися по мечеті аль-Харам у Мецці на спеціальних електричних візках.
Щоб вони могли виконати всі обряди Хаджу й Умри у головній мусульманській святині світу, їм будуть надані близько 9 тисяч таких візків, повідомляє Islam-today.
Розташовуватися візки будуть у різних частинах території мечеті, в тому числі і на великих дорогах, які ведуть до неї.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter