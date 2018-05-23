В Австралії дизайнер-мусульманин створив серію ляльок у хіджабах

Дизайнер-мусульманин з Австралії Пітер Гулд презентував колекцію ляльок – мусульманок з різними індивідуальностями.

Серія ляльок «Сестри Салям» була придумана автором за запитом його дочок, які мріяли про іграшки, які б відповідали їх власній культурі та способу життя, повідомляє Islam-today з посиланням на Ансар.ру.

У серію входять 5 ляльок, у кожної своя зовнішність, інтереси й уподобання в моді. Усі вони носять хіджаб, відкритими залишаються лише обличчя та кисті рук. Одна зі співробітниць дизайнерської компанії Субхі Бору зазначила, що одна з ляльок - Ясміна запозичила індивідуальність мусульманської активістки з Австралії Ясмін Абдель Маджид.

За задумом автора, лялька Ясміна займається благодійністю, як та дівчина, яка є її прообразом. Фірма Zileej, якою керує Пітер Гулд, продає ляльок за 70$.

«Виховуючи маленьких дочок, ми зрозуміли, що жодна з їх ляльок, їх способу життя як сучасних юних мусульманок не відповідає, - пояснив художник. – Це призвело до створення "Сестер Салям" – колекції з 5 різноманітних героїв, заснованої на вірі; вони веселі, модні та дивляться в майбутнє».