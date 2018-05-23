У Китаї закликали вивішувати державні прапори КНР на будівлях мечетей
10:11, 23 травня 2018Іслам
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У Китаї закликали вивішувати в мечетях державні прапори / islam-today.ru
Китайське мусульманське суспільство закликало умму країни вивішувати державні прапори КНР на будівлях мечетей і вести серед мусульман Китаю роз'яснювальну роботу, щоб прищеплювати молодому поколінню соціалістичні цінності.
В Ісламському суспільстві КНР вважають, що діяльність місцевих громад мечетей має відповідати релігійній доктрині та законодавству країни, повідомляє Islam-today.
Це сприяє більш продуктивній інтеграції прихильників ісламу в суспільство Китаю.
З 56 етнічних груп, які населяють Китай, 10 припадають на мусульман: узбеків, киргизів, уйгурів, казахів, таджиків та інших, які в основному проживають на півночі та північному заході КНР.
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