У Китаї закликали вивішувати державні прапори КНР на будівлях мечетей

Китайське мусульманське суспільство закликало умму країни вивішувати державні прапори КНР на будівлях мечетей і вести серед мусульман Китаю роз'яснювальну роботу, щоб прищеплювати молодому поколінню соціалістичні цінності.

В Ісламському суспільстві КНР вважають, що діяльність місцевих громад мечетей має відповідати релігійній доктрині та законодавству країни, повідомляє Islam-today.

Це сприяє більш продуктивній інтеграції прихильників ісламу в суспільство Китаю.

З 56 етнічних груп, які населяють Китай, 10 припадають на мусульман: узбеків, киргизів, уйгурів, казахів, таджиків та інших, які в основному проживають на півночі та північному заході КНР.