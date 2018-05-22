Найвища будівля планети, з нагоди Рамадану, демонструє лазерне шоу «99 імен Аллаха» (відео)

Найвища будівля планети, хмарочос Бурдж-Халіфа, у дні священного для всіх прихильників ісламу місяця Рамадан демонструє нове лазерне шоу під назвою «99 імен Аллаха».

Воно було відібрано із сотень претендентів, повідомляє Islam-today.

Його автором є творча команда Art Noor. Серед імен Аллаха в шоу, зокрема, згадуються: Al-Rahman (Милостивий), Al Malek (Господь), Al Rahim (Милосердний), Al Qudoos (Досконалий).

Барвисте шоу демонструється кожну годину, з 19.45 до 22.45 з суботи по четвер, а з четверга по суботу – кожні півгодини, з 19.45 до 22.45.