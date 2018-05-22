У Стамбулі на виставці представили плащ і волос пророка Мухаммада

У Стамбулі всі охочі отримали можливість побачити священний плащ і волосся пророка Мухаммада.

Реліквії традиційно виставляються в будівлі мечеті Хирка-і-Шериф Фатихе в першу п'ятницю місяця Рамадана, повідомляє Islam-today.

Щороку тисячі людей з усієї країни приїжджають у цей мусульманський храм, щоб побачити реліквії. Хирка-і Шериф (Hırka-i Şerif – плащ Пророка) – це ісламська священна реліквія, передана на початку XVII століття султану Ахмеда I сімейством Аль-Карани.

У 1848-1851 роках за указом султана Абдул-Меджида I спеціально для зберігання плаща посланника Аллаха побудували нову мечеть. Храм отримав назву "мечеть Священного плаща Пророка". Ця реліквія зберігається у спеціальному футлярі у вигляді 8-кутної призми позаду міхрабу з червоного порфіру.

Виставка відкрита для відвідування в будні дні з 10.00 до 18.00, в суботу та неділю – з 9.00 до 18.00. При цьому експозиція закриється після обіднього намазу напередодні Ураза-байраму.