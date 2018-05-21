У Лондоні мечеть прийматиме пожертвування в криптовалюті

Заснована в Далстоні мечеть відома своїм перспективним підходом до ісламської практики пожертвування в рамках свята.

Її керівники Еркін Гуні та Зайд аль-Хайр заявили, що вони почали співпрацювати з творцем технологічної компанії Combo Innovations Гурмитом Сінгхом для того, щоб організувати пожертви у віртуальних валютах, повідомляє Fresh-News.org.

За словами Сінгха, тема цифрових валют наразі викликає широкий резонанс серед ісламських вчених. Їх, зокрема, бентежить те, що в Корані забороняється лихварство та кредитування за високими процентними ставками. Однак, попри дебати, у світі вже кілька мечетей оголосили про те, що планують приймати віртуальні валюти в якості милостині.

Керівники лондонської мечеті підкреслили, що якщо вони зможуть узгодити всі бюрократичні моменти, то пожертвування у вигляді криптовалют будуть спрямовані на допомогу бідним парафіянам, а також вкладені в ремонт будівлі.