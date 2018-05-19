У Туреччині з'явиться мечеть у вигляді півмісяця із зіркою
18:24, 19 травня 2018Іслам
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Мечеть зможе одночасно вмістити понад 8 000 людей / newsturk.ru
У Туреччині, де щорічно з'являються більше тисячі нових мечетей, будують першу святиню у вигляді турецького прапора.
Мечеть, яка так і називається Ayyıldız Camii, будується у місті Сівас у центральній Анатолії і готова вже на 80 відсотків, повідомляють "Новини Туреччини".
Після закінчення будівництва, наміченого на кінець 2018 року, мечеть зможе одночасно вмістити понад 8000 людей.
Півмісяць із зіркою (Ay-yıldız) є одним із найстаріших і впізнаваних символів не тільки Туреччини, але й усього ісламського світу.
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