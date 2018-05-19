У Туреччині з'явиться мечеть у вигляді півмісяця із зіркою

18:24, 19 травня 2018
Іслам
1424 0
Мечеть зможе одночасно вмістити понад 8 000 людей / newsturk.ru

Мечеть, яка так і називається Ayyıldız Camii, будується у місті Сівас у центральній Анатолії і готова вже на 80 відсотків, повідомляють "Новини Туреччини".

/ newsturk.ru

Після закінчення будівництва, наміченого на кінець 2018 року, мечеть зможе одночасно вмістити понад 8000 людей.

/ newsturk.ru

Півмісяць із зіркою (Ay-yıldız) є одним із найстаріших і впізнаваних символів не тільки Туреччини, але й усього ісламського світу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter