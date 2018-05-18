В Ірландії мусульманин побудує мечеть на честь своєї загиблої дружини

В Ірландії місцеві чиновники схвалили проект будівництва на заході Дубліна величезної мечеті.

Як повідомляє Islam-today, ініціатором зведення культової споруди став овдовілий лікар-мусульманин.

У 2013 році в англійському місті Лестер сталася пожежа, що забрала життя 47-річної Шехніли Тауфік, 2 синів-підлітків і дочки. Так нейрохірург Мухаммад Тауфік Аль-Саттар став абсолютно самотнім. Через кілька років після трагедії мусульманин, який знаходить розраду в релігії та роботі, прийняв рішення на честь своєї загиблої дружини побудувати мечеть.

Згідно з проектом передбачається будівництво 4-поверхового будинку з мінаретом висотою майже 30 метрів.

Попри протести місцевих жителів, які намагаються оскаржувати дозвіл на будівництва мечеті, влада Дубліна проти реалізації такого проекту не заперечує. На будівництво культової споруди в пам'ять про дружину доктор Аль-Саттар має намір витратити всі свої заощадження та гроші, які відкладав на рахунки дітей.