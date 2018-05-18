У Стамбулі напередодні Рамадану продавці на ринку безкоштовно роздавали товар
12:37, 18 травня 2018Іслам
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Передсвяткова акція відбулася на території ринку Тарлабаші / gettyimages.com
Передсвяткова акція відбулася на території ринку Тарлабаші в стамбульському районі Бейоглу.
Напередодні початку місяця Рамадан місцеві продавці роздавали свої товари абсолютно безкоштовно, повідомляє Islam-today.
Другий рік поспіль невідомий благодійник викуповує весь асортимент ринку в центрі Стамбула в переддень священного для мусульман місяця. Ринковим продавцям залишалося лише упакувати його й абсолютно безкоштовно віддати щасливим покупцям.
Гості ринку дякували торговцям і невідомому благодійнику за його щедрість і доброчесність.
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