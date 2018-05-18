У Стамбулі напередодні Рамадану продавці на ринку безкоштовно роздавали товар

Передсвяткова акція відбулася на території ринку Тарлабаші в стамбульському районі Бейоглу.

Напередодні початку місяця Рамадан місцеві продавці роздавали свої товари абсолютно безкоштовно, повідомляє Islam-today.

Другий рік поспіль невідомий благодійник викуповує весь асортимент ринку в центрі Стамбула в переддень священного для мусульман місяця. Ринковим продавцям залишалося лише упакувати його й абсолютно безкоштовно віддати щасливим покупцям.

Гості ринку дякували торговцям і невідомому благодійнику за його щедрість і доброчесність.