Дональд Трамп привітав мусульман з початком Рамадану
10:25, 18 травня 2018Іслам
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Трамп привітав мусульман з початком місяця Рамадан / islam-today.ru
Глава Білого дому Дональд Трамп привітав усіх прихильників ісламу з початком священного для них місяця Рамадан.
Про це повідомляє Islam-today.
«Рамадан нагадує нам про багатство, яке мусульмани привносять у релігійний ландшафт Америки. Наша конституція гарантує, що мусульмани мають право дотримуватися Рамадану згідно з веліннями своєї совісті та без якогось перешкоджання з боку уряду», - йдеться в заяві американського лідера.
«Коли стільки людей в єдності святкують Рамадан, Меланія та я приєднуємося до їх надій на благословенний місяць. Рамадан мубарак», - резюмував президент США.
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