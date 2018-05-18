Дональд Трамп привітав мусульман з початком Рамадану

Глава Білого дому Дональд Трамп привітав усіх прихильників ісламу з початком священного для них місяця Рамадан.

Про це повідомляє Islam-today.

«Рамадан нагадує нам про багатство, яке мусульмани привносять у релігійний ландшафт Америки. Наша конституція гарантує, що мусульмани мають право дотримуватися Рамадану згідно з веліннями своєї совісті та без якогось перешкоджання з боку уряду», - йдеться в заяві американського лідера.

«Коли стільки людей в єдності святкують Рамадан, Меланія та я приєднуємося до їх надій на благословенний місяць. Рамадан мубарак», - резюмував президент США.