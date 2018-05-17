У Мецці в Рамадан з метою забезпечення безпеки паломників вперше будуть використовувати дрони
17:35, 17 травня 2018Іслам
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Щороку здійснюють хадж від 2 до 4 мільйонів осіб / islam-today.ru
Уряд Саудівської Аравії планує підвищити рівень безпеки паломників під час Рамадану в Мецці.
Це буде реалізовано за рахунок поліпшення координації та сучасних технологій, повідомляє Islam-today.
Зокрема, вперше в Заповідній мечеті в Мецці будуть використовуватися дрони, щоб управляти натовпом в Рамадан. Порядок у мечеті також будуть контролювати авіація та 2500 камер відеоспостереження.
Щороку здійснюють хадж від 2 до 4 мільйонів людей. Минулого року під час хаджу 31 паломник помер. План з контролю й управління натовпом у Заповідній мечеті забезпечено з урахуванням 3-х ключових моментів: безпеки, організаційних і гуманітарних аспектів.
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