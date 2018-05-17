У Києві з нагоди Рамадану приготували плов на 1200 осіб
12:35, 17 травня 2018Іслам
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З нагоди Рамадану в Україні приготували рекордну кількість плову / facebook.com/said.ismagilov
У мусульман 16 травня почався священний місяць Рамадан.
У перший день посту в Києві приготували кілька канів плову, повідомляє "Експрес" з посиланням на пост у Фейсбук Саїда Ісмагілова, муфтія духовного управління мусульман України "Умма".
"З нагоди першого дня посту місяця Рамадан, в Мечеті Ісламського культурного Центру Києва чоловіки готують на іфтар плов на тисячу двісті осіб! Це шість великих казанів!", - повідомив він.
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