У Єрусалимі у зв'язку з відкриттям посольства США мечетям заборонили читати заклик до молитви

У мечетях Єрусалиму заборонили читати заклик до молитви.

Рішення це адміністрація міста ухвалила у зв'язку з церемонією відкриття посольства США, яке відбулося напередодні, 14 травня, повідомляє Islam-today.

У Палестині, тим часом, відзначили, що заборона це – пряме порушення права на свободу віросповідання. За словами міністра у справах релігії та фондів Юсуфа Едіса, своєю забороною Ізраїль фактично намагається ущемити права мусульман у Єрусалимі.

Перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму викликало нову хвилю протестів. На кордоні сектора Газа їх жертвами стали 59 палестинців, у тому числі одна дитина.