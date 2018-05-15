Верховний муфтій Сирії заявив про створення на Синаї "палестинського дому"
Синайський півострів буде запропонований як "альтернатива національного будинку для палестинців".
Як повідомляють "Вести", про це розповів верховний муфтій Сирії шейх Ахмад Бадр ад-дін Хассун на Всесвітній конференції опору, що відкрилася в понеділок, 14 травня, в Бейруті. За його словами, незабаром можна чекати підписаної угоди.
У свою чергу заступник генерального секретаря "Хезболі" шейх Наїм Касем, який також взяв участь у конференції, висловив власне бачення "палестинського врегулювання".
"Арабські країни, які співпрацювали з Ізраїлем, завжди були перешкодою для вирішення палестинського питання. Ми знаходимося в новій фазі - стадії перемог опору. Мета цього етапу - визволення всієї Палестини, і ми сподіваємося, що всі народи регіону будуватимуть своє майбутнє - від Середземного моря до Перської затоки", - сказав Наїм Касем.
Заступник шейха Хасана Насралі підкреслив, що в "Хезболі" відмовляються від компромісів у підходах до близькосхідного врегулювання. На його думку, "такий крок означає відривання від Палестини частини й віддачу сіоністам".