Адміністрація Трампа вибачилася перед канадським міністром-сикхом, якого змусили зняти тюрбан в аеропорту

Представникам адміністрації президента США Дональда Трампа довелося вибачатися за поведінку співробітника служби безпеки аеропорту Детройта, який попросив канадського міністра зняти свій тюрбан.

Про цей інцидент, який стався ще у 2017 році, в інтерв'ю французькій газеті La Presse розповів сам міністр інновацій, науки та економічного розвитку Канади Навдип Бейнс, повідомляє Islam-today.

За словами міністра, який сповідує сикхізм, охоронець попросив його зняти головний убір вже після проходження всіх стандартних процедур огляду. Правила безпеки, до речі, дозволяють сикхам не знімати тюрбани. Міністру довелося показувати свій дипломатичний паспорт і назвати свою посаду.

«Як тільки вони зрозуміли, хто я такий, залишили мене в спокої. Я розумію, як важлива безпека, але правила повинні дотримуватися», - зазначив міністр.

Нагадаємо, зараз в уряді Канади працюють чотири міністра-сикха.