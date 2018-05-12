У Казахстані відкрилася мечеть, яка функціонує на сонячних батареях

У казахстанському місті Алмати перших прихожан прийняла унікальна «зелена» мечеть, яка функціонує виключно на сонячних батареях.

Як в інтерв'ю для казахстанських ЗМІ повідомив міністр у справах релігій і громадянського суспільства Дархан Калєтаєв, мечеть здатна повністю себе забезпечувати електроенергією і навіть видавати її надлишки місту, оскільки використовувані для енергозабезпечення конструкції виробляють у три рази більше електроенергії, ніж необхідно релігійному храму. Про це повідомляє Islam-today.

У мечеті зроблені теплі підлоги, перший зал призначений для чоловіків, другий – для жінок.

Висота мінарету, виконаного у вигляді «калама» - «священного пера», становить 43 з половиною метри.

Особливою оригінальністю відрізняються і внутрішні оздоблення мусульманського храму.