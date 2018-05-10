У Німеччині суд відмовив вчительці в праві носити хіджаб на роботі

У Німеччині суд відмовив вчительці молодших класів, яка намагалася оскаржити закон, що забороняє держслужбовцям носити на роботу релігійний одяг та атрибутику.

Як постановив суд із трудових питань, закон, що забороняє вчителям, поліцейським і держслужбовцям демонструвати на робочому місці свою релігійну приналежність, відповідає конституції ФРН, повідомляє Islam-today.

Цей Закон діє лише у відношенні нікабу, рішення питань щодо хіджабів покладено на регіони. Вчителька в хіджабі пропрацювала в школі всього один день, після чого вона була переведена в коледж, де носити хіджаб дозволяється.