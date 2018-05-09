Заклик французьких політиків «відредагувати» Коран викликав міжнародний скандал

Мусульмани всього світу висловлюють обурення з приводу маніфесту, опублікованого у французькій газеті Le Parisien.

Як повідомляє Islam-today, в документі, який підписали понад три сотні відомих політиків, громадських діячів і вчених, у тому числі колишній президент Франції Ніколя Саркозі та колишній прем'єр-міністр Мануель Вальс, зазначається, що мусульманське Священне Писання «збуджує насильство», оскільки «закликає до вбивства євреїв, мусульман і невіруючих».

Автори маніфесту закликають мусульманське духовенство по всьому світу визнати ці аяти Корану неактуальними та видалити їх з тексту, так, щоб «жоден віруючий не міг посилатися на священний текст для вчинення злочину».

Мусульманські священнослужителі, між тим, нагадують, що неправильними можуть бути виключно тлумачення Корану, але Коран «застарілим» бути не може. Як у повторному зверненні наголосили французькі імами, саме Коран допомагає боротися з поширенням радикальних ідей і тероризмом. Саме правильна ісламська освіта – це свого роду захист від екстремізму.

Про неприйнятність та ісламофобську природу подібних маніфестів вже заявив цілий ряд світових лідерів, в тому числі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.