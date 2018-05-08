Саудівським жінкам уперше дозволять водити автомобіль
22:33, 08 травня 2018Іслам
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Саудівські жінки вперше зможуть водити автомобіль / islam-today.ru
Керувати автомобілем на території Саудівської Аравії представниці прекрасної статі зможуть починаючи з 24 червня.
Про це заявив міністр транспорту королівства Мухаммад аль-Басамі, повідомляє Islam-today.
За його словами, «всі підготовчі заходи успішно завершені». Найближчим часом у країні відкриються п'ять автошкіл, призначених для жінок, працювати інструкторами в яких, до речі, будуть також виключно жінки (які отримали водійські посвідчення у зарубіжних країнах.
Нагадаємо, до недавнього часу Саудівська Аравія була єдиною країною в світі, де жінкам було заборонено сідати за кермо. Ситуацію змінив указ короля Салмана, підписаний у вересні минулого року.
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