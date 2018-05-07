Влада Індії виділила $500 тисяч на відбілювання головної мечеті країни

Верховний суд країни зобов'язав уряд Індії повернути одному з найбільш відомих і відвідуваних об'єктів країни – Тадж-Махалу – його початковий білий колір.

В Індії пройшли слухання, присвячені комплексу робіт з очищення об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які ведуться з кінця минулого року, повідомляє Islam-today.

Головну індійську мечеть намагаються очистити від бруду, жиру, пилу, екскрементів птахів і комах. Влада Індії виділила на це $500 тисяч. При цьому хід робіт контролюється Верховним судом країни.

Судді Діпак Гупта і Мадан Локур були приголомшені, коли їм надали зображення брудних плям й інші пошкодження Тадж-Махала, яких із початком відновлювальних робіт стало більше.

«Раніше Тадж-Махал був жовтим, зараз він стає коричневим і зеленим, – зазначили судді, звертаючись до представників уряду Індії. – Це дуже серйозно».

У результаті суд дав урядовцям доручення провести консультації з місцевими та міжнародними фахівцями з запобігання подальшої шкоди Тадж-Махалу. Щорічно цю мечеть відвідують близько 7 млн. туристів.