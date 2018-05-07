В Афганістані стався вибух у мечеті: загинули 17 осіб

У провінції Хост в Афганістані стався вибух у мечеті, яка також використовувалася в якості центру реєстрації виборців.

Про це повідомляє Tolo News посилаючись на голову поліції провінції Абдула Маннана.

Згідно з інформацією, вибуховий пристрій був встановлений всередині мечеті. Повідомляється про 17 загиблих у результаті вибуху. Ще 33 людей отримали поранення. Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше, 11 студентів загинули унаслідок терористичного акту, що стався в районі Даман афганської провінції Кандагар у понеділок, 30 квітня.