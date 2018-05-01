У Львові, в Домі Франка презентували п’яте видання перекладу смислів Корану українською мовою

У Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка (більш відомому як «Дім Франка») презентували п’яте видання перекладу смислів Корану українською мовою.

Як повідомляє "Іслам в Україні", захід розпочався читанням уривків з Корану – арабською та українською.

Професор шаріатського права Базіль Хамуд говорив про значення Корану, про ставлення мусульман до Послання і до його перекладів, а також про те, що послідовники ісламу поважають представників усіх релігій, що і вимагається у Корані.

Перекладач Михайло Якубович заявив, що п’яте видання перекладу смислів Корану українською було не останнім й що вже практично готове шосте покращене, презентація якого має відбутись на Книжковому арсеналі.

Наприкінці заходу кожен з присутніх отримав примірник Корану з автографом перекладача.