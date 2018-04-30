У Пакистані незабаром з'явиться мечеть, яка стане третьою за величиною у світі

У пакистанському місті Карачі незабаром з'явиться мусульманський храм, який стане третім за величиною у світі.

Поступатися за площею він буде лише двом найсвященнішим мечетям в Саудівській Аравії - Масджид аль-Харам у Мецці та Масджид ан-Набаві в Медині, повідомляє Islam-today.

Одночасно в пакистанській мечеті зможуть молитися до 800 тисяч вірян. Повідомляється, що дизайн мечеті буде відповідати традиційному ісламському стилю, який користується популярністю, наприклад, у Туреччині, Ірані, Кувейті й ОАЕ.

У складі комплексу будуть не лише безпосередньо мечеть, а й Ісламський культурний центр, Ісламський дослідний центр, Ісламський музей і Міжнародний університет.