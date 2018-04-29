Переможниця конкурсу читців Корану серед жінок в Узбекистані отримала путівку в Мекку
19:25, 29 квітня 2018Іслам
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Участь у конкурсі серед жінок і чоловіків взяли понад п'ять тисяч людей / islam-today.ru
В Узбекистані підвели підсумки відкритого конкурсу читців Корану, оголошеного президентом республіки Шавкатом Мірзієєвим, серед представниць прекрасної статі.
Як повідомляє ДУМУ, гран-прі конкурсу дісталося студентці Ташкентського ісламського інституту імені Імама аль-Бухарі Робія Нажмиддінова – вона отримала можливість здійснити мале паломництво – Умру. Про це повідомляє Islam-today.
Нагадаємо, що загалом участь у конкурсі серед жінок і чоловіків взяли більше п'яти тисяч людей. Переможець конкурсу серед чоловіків - студент Ташкентського ісламського інституту Юлдошбек Нуріддінов – отримав у подарунок автомобіль.
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