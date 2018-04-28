У Пакистані будують третю за величиною мечеть у світі

У пакистанському місті Карачі незабаром з'явиться мусульманський храм, який стане третім за величиною у світі.

Поступатися за площею він буде тільки двом найсвященнішим мечетям у Саудівській Аравії - Масджид аль-Харам у Мецці та Масджид ан-Набаві у Медині, повідомляє "Islam-today".

Одночасно у пакистанській мечеті зможуть молитися до 800 тисяч віруючих.

Повідомляється, що дизайн мечеті буде відповідати традиційному ісламському стилю, який користується популярністю, наприклад, у Туреччині, Ірані, Кувейті і ОАЕ. У складі комплексу будуть не тільки безпосередньо мечеть, але ще й Ісламський культурний центр, Ісламський дослідний центр, Ісламський музей і Міжнародний університет.