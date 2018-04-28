Влада Дніпра передасть Соборну мечеть мусульманській громаді

Історичну будівлю Катеринославської соборної мечеті в Дніпрі, де зараз розташовується дитяча спортивна школа олімпійського резерву, планують нарешті передати мусульманській громаді.

Замість старої будівлі юним спортсменам побудують нове приміщення для занять. Такі перспективи мер Дніпра Борис Філатов обговорив під час зустрічі з представниками кримсько-татарського народу 26 квітня, повідомляє місцевий портал "Наше місто".

Катеринославську соборну мечеть збудували ще на початку 1900-х років. Однак після воєн і революцій минулого століття її вилучили у мусульманської громади. Протягом багатьох років приміщення використовували для різних цілей. Зараз тут розташовується дитяча спортивна школа олімпійського резерву.

-Мечеть повинна належати мусульманській громаді. Консолідувавши наші зусилля, ми створимо необхідний механізм передачі будівлі і вирішимо питання розміщення дитячої спортивної школи. Ми будемо звертатися і до міжнародних фінансових інститутів, а також у Меджлісу є свої зв'язки у світі. Поки що не буду розкривати всіх секретів, - зазначив Борис Філатов.

Очікувану передачу будівлі мечеті Фылатов назвав відновленням історичної справедливості.

Найближчим часом у мерії планують розробити дорожню карту передачі будівлі мечеті. Далі питання буде розглянуто на сесії міськради.