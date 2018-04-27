У Норвегії мечетям можуть заборонити використовувати гучномовці

У Норвегії можуть заборонити використовувати гучномовці мечетей для трансляції азана.

Ініціатором законопроекту вступила відома своїми расистськими й ісламофобськими поглядами Партія прогресу, повідомляє Islam-today.

Документ, як зазначив представник партії Юн Хельгхайм, буде розглянуто на найближчому з'їзді партії, який відбудеться днями. Примітно, що політик, при цьому, заявив, що не розглядає це питання в контексті законів про права людини, і його "не хвилює" положення Конвенції про захист прав людини, яка забороняє обмежувати озвучування азана.

Азан у норвезьких мечетях читають не з мінаретів, а з молитовного залу. Гучномовці, які при цьому використовуються, ніякого шуму на вулиці не створюють.